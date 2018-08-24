В Саранске загорелась трансформаторная будка

В Саранске произошло возгорание трансформаторной будки.

Поздним вечером 23 августа спасатели получили оперативное сообщение о том, что на улице Федосеенко произошел серьезный пожар. Прибыв по указанному адресу, сотрудники МЧС обнаружили, что горит трансформаторная будка. Площадь распространения пламени составила 8 квадратных метров.

По предварительной информации, вследствие данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелась трансформаторная будка, пока что неизвестно. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается техническая неисправность.

Источник: 13.mchs.gov.ru