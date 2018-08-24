Жителям Ромоданово рассказали о правилах пожарной безопасности

В Ромоданово сотрудники МЧС провели профилактическую работу с местными жителями.

23 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского и Ромодановского районов и работники пожарно-спасательной части №20 провели подворный обход и рассказали местным жителям о правилах пожарной безопасности.

В ходе проведения обхода особое внимание уделялось неблагополучным семьям, одиноким старикам, гражданам, которые злоупотребляют спиртным, а также лицам с ограниченными физическими возможностями.

Представители МЧС жителям Ромоданово памятки с телефонами экстренных служб.

Источник: 13.mchs.gov.ru