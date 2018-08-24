В Чамзинском районе горела баня

В Чамзинском районе Республики Мордовия произошло возгорание бани.

В ночь на 24 августа в селе Репьевка внезапно послышался треск огня. Затем ночное небо озарила вспышка пламени. Причиной появления тревожных сигналов, свидетельствующих о том, что произошло чрезвычайное происшествие, стало воспламенение бани, которая расположена по адресу – улица Комсомольская.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на расположенный поблизости жилой дом.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru