В Краснослободском районе в ДТП пострадали два человека

В Краснослободском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие было зафиксировано 23 августа на территории села Слободские Дубровки. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки MAN не сумел должным образом проконтролировать ситуацию на дороге, вследствие чего грузовик наехал на мотоблок HAVERT.

В результате данного инцидента пострадали водитель мотоблока, который был пьян, и его пассажир. О состоянии участников ДТП в настоящее время ничего неизвестно.

Точная причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.мвд.рф