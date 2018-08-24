Житель Мордовии был оштрафован за избиение жены

В Дубенском районе Республики Мордовия был оштрафован местный житель, который избил свою жену.

Вечером 5 августа житель Дубенского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой. Причиной конфликта стали несоответствующие действительности выдумки мужчины, порожденные его пьяной головой. В процессе выяснения отношений гражданин несколько раз ударил жену по щекам.

Пострадавшая решила не прощать супругу его пьяные выходки и сообщила о случившемся в полицию.

Решением суда в отношении дебошира была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.

Источник: dubensky.mor.sudrf.ru