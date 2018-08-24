В Мордовии браконьеры застрелили трех маралов

В Рузаевском районе Республики Мордовия браконьеры застрелили трех маралов.

Упомянутые животные были застрелены недалеко от кладбища, которое расположено на территории села Татарский Шебдас. Разделанные туши были обнаружены представителями лесного хозяйства.

По предварительной информации, убийство животных причинило природе ущерб, который в финансовом выражении равен 1,5 млн рублей.

Известно, что в настоящее время предполагаемые браконьеры задержаны. В данный момент выясняются обстоятельства, при которых были застрелены животные.

По информации «Известий Мордовии».