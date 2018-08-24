В одной из мордовских колоний прошли спортивные соревнования

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В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошли спортивные соревнования.
Указанные соревнования были проведены в исправительной колонии №17. Программа состязаний состояла из таких пунктов, как перетягивание каната, подтягивание на перекладине, легкоатлетическая эстафета и отжимания на гимнастических брусьях.
Победу одержали представители отряда №2/2. Второе место досталось пятому отряду. Третье место разделили между собой первый и четвертый отряды.
Подобные мероприятия способствуют приобщению осужденных к занятиям спортом и физической культурой.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su