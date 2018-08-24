В одной из мордовских колоний прошли спортивные соревнования

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошли спортивные соревнования.

Указанные соревнования были проведены в исправительной колонии №17. Программа состязаний состояла из таких пунктов, как перетягивание каната, подтягивание на перекладине, легкоатлетическая эстафета и отжимания на гимнастических брусьях.

Победу одержали представители отряда №2/2. Второе место досталось пятому отряду. Третье место разделили между собой первый и четвертый отряды.

Подобные мероприятия способствуют приобщению осужденных к занятиям спортом и физической культурой.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su