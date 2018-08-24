28-летняя жительница Лямбирского района подозревается в краже мобильного телефона

В Лямбирском районе Республики Мордовия сотрудники полиции задержали 28-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, недавно 31-летняя жительница Лямбирского района проводила время в одном из местных кафе. В определенный момент женщина отлучилась, оставив на столике мобильный телефон. Когда гражданка вернулась обратно, она обнаружила пропажу своего гаджета.

По подозрению в похищении мобильного телефона была задержана 28-летняя жительница села Атемар. Гражданка полностью признала свою вину.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Источник: 13.мвд.рф