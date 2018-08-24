В Саранске разыскивается пропавший без вести мужчина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести мужчину.

Уроженец села Лобаски Атяшевского района Емельянов Сергей Васильевич 1966 года рождения, в настоящее время проживающий в Саранске, днем 16 августа ушел из дома. Обратно гражданин не вернулся. На связь с родными и близкими мужчина не выходит. Попытки связаться с пропавшим без вести гражданином не приносят никакого результата.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится Емельянов Сергей Васильевич, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-90-39 (дежурная часть) 89997781881 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф