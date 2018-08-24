46-летнюю жительницу Саранска ограбили неизвестные мошенники

В Саранске 46-летняя местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками.

Недавно 46-летней горожанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что от её имени поступила заявка на снятие крупной денежной суммы. Затем мужчина заявил о необходимости проведения проверки и связал женщину со своей коллегой. Якобы работница банка предложила женщине отменить запрос и попросила сообщить специальный код, присланный в смс.

Горожанка выполнила все требования незнакомцев, а затем получила несколько уведомлений о том, что с её банковского счета были сняты денежные средства. В общей сложности женщина лишилась 49 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили, что деньги были переведены на абонентские номера, зарегистрированные в Татарстане и Ростовской области.

В настоящее время полицейские разыскивают мошенников.

Источник: 13.мвд.рф