В Саранске была обнаружена фальшивая банкнота

В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Недавно в один из банков Саранска обратилась за помощью гражданка 1947 года рождения. Пенсионерка попросила сотрудников финансового учреждения проверить ветхую денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

При проверке указанной банкноты работники установили, что денежная купюра является фальшивой.

Пенсионерка сообщила, что получила поддельную банкноту от продавца одежды в Ставропольском крае.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф