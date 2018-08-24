24-летний романтик из Саранска совершил преступление ради девушки

В Саранске полицейскими был задержан 24-летний молодой человек, который подозревается в краже цветов.

Вечером 24-летний житель Саранска зашел в один из цветочных магазинов города. Молодой человек попросил продавщицу собрать букет. Затем парень попросил работницу магазина принести ему стакан воды. По указанной причине женщина отвлеклась. В этот момент молодой человек схватил 35 роз и убежал.

В кратчайшие сроки парень был задержан. Выяснилось, что ранее у молодого человека уже были проблемы с законом.

Горожанин сообщил полицейским, что хотел подарить розы своей подруге в день её рождения.

Источник: 13.мвд.рф