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До фестиваля «Кургоня» из Саранска будет организована доставка автобусами

До фестиваля «Кургоня» из Саранска будет организована доставка автобусами

По случаю проведения фестиваля «Кургоня» будут организованы специальные автобусные маршруты.

25 августа недалеко от поселка Левженский Приреченского сельского поселения Рузаевского района пройдет очередной межрегиональный фестиваль национальной культуры «Кургоня – 2018».

Из Саранска до фестивальной площадки можно будет доехать на автобусах марки ПАЗ, который будут отъезжать от остановки общественного транспорта «Орбита».

Также посетители фестиваля смогут воспользоваться услугами межмуниципального автобусного маршрута №150.

По информации пресс-службы городской администрации.


Источник: adm-saransk.ru