Следственное управление призывает жителей Мордовии сообщать о фактах коррупции

Сотрудники следственных органов призывают жителей Республики Мордовия сообщать о фактах коррупции.

Сообщить об указанных преступлениях можно по телефонному номеру: (8342) 47-11-69. Стоит отметить, что предоставлять информацию о нарушении законодательства необходимо как можно быстрее.

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность не только за получение или дачу взятки, но и за посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе.

Кроме того, наказанию подвергаются граждане, которые предоставили ложную информацию о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе.

Источник: mordovia.sledcom.ru