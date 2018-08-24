В Саранске водитель грузовика устроил серьезное ДТП

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей.

В настоящее время информации об указанном происшествии крайне мало. Известно, что ДТП произошло утром 24 августа на территории частного сектора. По предварительным данным, водитель грузовика марки ГАЗ не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство снесло бетонный столб, который затем обрушился на припаркованный возле расположенного поблизости частного жилого дома легковой автомобиль марки «Рено». Грузовой автомобиль продолжил движение и по касательной задел стоящую неподалеку легковушку марки «Хендай».

Некоторые очевидцы утверждают, что водитель грузовика сбежал с места инцидента.

Причина ДТП в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo