В Саранске построят новую школу

В Саранске будет построена новая школа.

24 августа в городской администрации прошла семнадцатая сессия депутатов городского округа Саранск шестого созыва. В ходе данной сессии отдельное внимание было уделено вопросу, касающемуся строительства новой школы в районе Химмаша. При этом мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что в настоящее время ведутся работы по проектировке новой школы в четвертом микрорайоне, а на так называемом "старом" Хиимаше возведение школы не планируется.

По слова мэра города, новая школа также будет построена на улице Фурманова в юго-западной части Саранска. Новое учебное заведение будет рассчитано на 800 человек.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru