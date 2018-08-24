В Зубово-Полянском районе осудили местных жителей, угнавших автомобиль

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении трех местных жителей, которые угнали автомобиль.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в ночь на 13 июня минувшего года три жителя Зубово-Полянского района 28-, 23- и 18-летнего возраста, находясь на территории поселка Явас, угнали автомобиль марки ВАЗ-21063, чтобы съездить в соседний поселок за спиртным. В пути один из угонщиков не смог справиться с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.

Необходимо отметить, что в июне минувшего года младшему участнику преступления было 17 лет.

Решением суда в отношении преступников были избраны меры наказания в виде 5 лет и 4 месяцев тюремного заключения, 2,5 лет неволи, а также 1,5 года лишения свободы условно.

Источник: mordovia.sledcom.ru