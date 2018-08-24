Работа прокуратуры Инсарского района признана удовлетворительной

Прокуратура Республики Мордовия проверила работу прокуратуры Инсарского района.

Комплексная проверка проводилась в период с 8 по 14 августа. Основанием для проведения проверочных мероприятий послужил тот факт, что работа прокуратуры Инсарского района не проверялась с 2008 года.

Комиссия изучила все направления деятельности прокуратуры, среди которых состояние законности на территории района, меры, принимаемые по противодействию преступным проявлениям, и надзорная практика.

В итоге работа прокуратуры Инсарского района была признана удовлетворительной.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru