В Мордовии осудили мошенников, похитивших из бюджета несколько миллионов рублей

В Мордовии суд вынес приговор в отношении должностных лиц, виновных в мошенничестве.

В 2014 году бывший заместитель начальника и ведущий специалист ГКУ «Учреждение капитального строительства Республики Мордовия» при содействии ранее знакомого представителя коммерческой организации в процессе поставки двух машин для заливки и уборки льда, предназначенных для нужд Республики Мордовия, похитили более 6,5 млн рублей.

Решением суда в отношении злоумышленников была избрана мера наказания в виде 3,5 лет лишения свободы условно каждому.

Кроме того, заместитель начальника ГКУ «Учреждение капитального строительства Республики Мордовия» был оштрафован на 400 тыс. рублей.

Источник: mordovia.sledcom.ru