В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Днем 24 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Пушкина произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит гараж. Огонь распространился на площади 12 квадратных метров.

В кратчайшие сроки сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина воспламенения гаража в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru