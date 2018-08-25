28-летний житель Рузаевки подозревается в незаконном обороте наркотиков

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя Рузаевки, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Недавно в поселке Луховка стражи порядка задержали 28-летнего жителя Рузаевки. В процессе личного досмотра гражданина сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали 1,23 граммов синтетических наркотиков.

Мужчина рассказал полицейским о том, что наркотики были им приобретены в Интернете.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф