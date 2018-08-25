В Лямбирском районе загорелась баня

В Лямбирском районе Республики Мордовия произошло воспламенение бани.

Указанное происшествие произошло 24 августа на территории деревни Хаджи. Неподалеку от дома №43, который расположен по адресу – улица Малая, внезапно загорелась баня.

В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Возгорание было ликвидировано за несколько минут.

По предварительной информации, во время пожара внутри бани никого не было, благодаря чему обошлось без пострадавших.

Причина воспламенения постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru