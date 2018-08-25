Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Республики Азербайджан

В Саранске 62-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире гражданина Республики Азербайджан.

Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОП №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск было установлено, что 62-летняя горожанка прописала в своей квартире гражданина Республики Азербайджана. На самом деле иностранец проживает в другом месте, а прописка ему нужна была для оформления определенный документов, разрешающих находиться на территории РФ.

В скором времени сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф