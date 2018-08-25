Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии не сжигать сухую траву

Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия не допускать пожаров из-за сухой травы.

В настоящее время на территории Мордовии сохраняется сухая погода. По этой причине в данный момент имеет место риск возникновения возгораний сухой растительности и различного мусора. В то же время стоит отметить, что в большинстве случаев причиной пожаров является не погода, а вмешательство человека.

Сотрудники МЧС призывают граждан не сжигать траву и мусор.

В августе представителям ведомства неоднократно доводилось помогать работникам лесного хозяйства тушить лесные пожары. К примеру, 23 августа в Зубово-Полянском районе был локализован огонь на площади 0,21 гектара.

Источник: 13.mchs.gov.ru