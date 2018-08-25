В Ардатовском районе по причине несчастного случая погиб мужчина

В Ардатовском районе Республики Мордовия в результате несчастного случая погиб 66-летний мужчина.

Указанная трагедия произошла несколько дней назад в поселке Тургенево. По словам местных жителей, бригада специалистов проводила работы по ремонту плотины через реку Алатырь. В определенный момент сорвалась металлическая труба, которая в итоге упала на 66-летнего мужчину.

К сожалению, полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.

Обстоятельства трагического происшествия в настоящее время уточняются.

По информации «Известий Мордовии».