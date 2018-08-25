«Сарансккабель-Оптика» создаст 100 новых рабочих мест

На предприятии «Сарансккабель-Оптика» создадут 100 новых рабочих мест.

Председатель регионального правительства Владимир Сушков 24 августа посетил указанное предприятие, где в настоящее время ведутся работы по строительству нового цеха №5.

По предварительной информации, благодаря введению в эксплуатацию упомянутого цеха рабочие места смогут получить 100 человек. Кроме того, ожидается, что ежемесячная прибыль нового производства составит 500 млн рублей.

В октябре будут завершены работы по возведению корпуса, после чего начнется поставка и монтаж оборудования из Германии и Китая.

Источник: e-mordovia.ru