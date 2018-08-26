В Кадошкинском районе в результате ДТП пострадал человек

В Кадошкинском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого был травмирован человек.

Указанный инцидент произошел днем 25 августа на 40-м километре автомобильной дороги, которая пролегает между Инсаром и Кадошкино. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, которые были получены пострадавшим, в данный момент ничего неизвестно.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину столкновения автомобилей.

Источник: 13.mchs.gov.ru