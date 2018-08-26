В Рузаевке загорелась крыша жилого дома

В Рузаевке произошел пожар, который едва не уничтожил жилой дом.

Происшествие произошло в ночь на 26 августа по адресу – проезд Жуковского. Жильцы дома №10 проснулись из-за едкого запаха дыма и треска огня. Горела кровля указанной постройки. Жильцы дома смогли оперативно покинуть горящее здание.

Прибывшие на место происшествия пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, вследствие данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения кровли жилой постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru