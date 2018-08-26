В Саранске неизвестный автомобилист сбил женщину и скрылся с места происшествия.

Указанное ДТП произошло ранним утром 25 августа. Недалеко от дома №8, который расположен по адресу – улица Косарева, автомобиль неустановленной марки совершил наезд на женщину.

Пострадавшая была травмирована. О характере телесных повреждений, полученных женщиной, в данный момент ничего неизвестно.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают очевидцев данного происшествия сообщить все имеющиеся данные по телефону: 02 или 24-64-09.

Источник: гибдд.рф