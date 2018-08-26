В Мордовии 2-летний мальчик выпил жидкость для розжига

В Республике Мордовия 2-летний мальчик едва не скончался в результате тяжелого отравления.

Инцидент, который мог обернуться страшной трагедией, произошел в Лямбире. В вечернее время суток одна из местных семей отдыхала на природе. Взрослые жарили шашлыки. За 2-летним мальчиком на протяжении определенного периода времени никто не следил. Именно в этот момент ребенок обнаружил в траве флакон с жидкостью для розжига. Мальчик выпил указанную жидкость.

В итоге ребенок был доставлен в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у мальчика тяжелое отравление.

По информации «Известий Мордовии».