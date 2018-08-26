В Мордовии несовершеннолетним правонарушителям рассказали об основных законах физики

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Мордовия посетил преподаватель НИ МГУ им. Н.П. Огарева Анатолий Брагин.

Представитель университета прочитал подросткам лекцию об основных законах физики. Кроме того, преподаватель принес с собой схемы электронного конструктора, который содержит в себе элементы, присутствующие в технике, которую в настоящее время практически каждый человек ежедневно использует.

Подростки собрали простые схемы, изучили элементы электрических цепей, а также узнали, каким образом соединяются элементы питания.

Воспитанники центра поблагодарили преподавателя за увлекательное занятие.

Источник: 13.мвд.рф