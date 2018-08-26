Жительница Мордовии фиктивно зарегистрировала в своем доме двух граждан Республики Таджикистан

В Республике Мордовия местная жительница фиктивно зарегистрировала в своем доме двух граждан Республики Таджикистан.

Факт фиктивной регистрации иностранных граждан был выявлен в Зубово-Полянском районе.

Сотрудниками отдела по вопросам миграции установили, что 29-летняя жительница поселка Дубитель прописала в своем доме двух граждан Республики Таджикистан. Выяснилось, что в действительности иностранцы проживают в другом месте.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту фиктивной регистрации граждан Республики Таджикистан, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: 13.мвд.рф