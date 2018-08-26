Хоккейная команда «Мордовия» одержала две победы над ХК «Кристалл»

Хоккейная команда «Мордовия» в ходе товарищеских матчей одержала две победы над ХК «Кристалл» из Саратова.

Указанные матчи проходили 24 и 25 августа в Саранске. Известное поверье о том, что дома и стены помогают, в данном случае проявило себя во всей красе.

Первый матч завершился со счетом 8:1 в пользу мордовской команды. Вторая игра для представителей «Мордовии» также прошла успешно. Мордовские хоккеисты смогли отправить в ворота соперника пять шайб, саратовским спортсменам удалось записать на свой счет три очка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейного клуба «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru