В Мордовии начинающим спортсменам рассказали о правилах игры в футбол

В Саранске прошло занятие, посвященное правилам игры в футбол, для воспитанников МЦПЮФП «Мордовия».

Указанное занятие было проведено в конференц-зале Дворца водных видов спорта. Данное мероприятие посетили воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» 2004, 2005 и 2006 годов рождения.

Перед начинающими спортсменами и их тренерами выступил руководитель судейско-инспекторского комитета Федерации футбола Республики Мордовия Евгений Буланов, который рассказал об игре рукой, а также обратил внимание присутствующих на такое нарушение, как лишение соперника явной возможности забить гол.

Стоит отметить, что во время каникул аналогичные занятия были проведены для футболистов 2002 и 2003 годов рождения.

Источник: cpf-mordovia.ru