В Саранске загорелся балкон

В Саранске произошло воспламенение балкона.

Указанное происшествие произошло днем 26 августа. В 15:42 сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в доме, расположенном по адресу – улица Александра Невского, было зафиксировано возгорание. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит балкон. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания балкона в настоящее время устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru