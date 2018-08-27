Телефонный мошенник оставил 63-летнего жителя Саранска без денег

В Саранске 63-летний местный житель стал жертвой телефонного мошенника.

Недавно 63-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что преступники пытаются похитить денежные средства с банковского счета горожанина. Также незнакомец отметил, что злоумышленники не дремлют и совершают незаконные действия в момент их разговора. После этого якобы работник банка заявил, что для спасения денег мужчине нужно сообщить ему код, который будет прислан в смс-сообщении.

Пострадавший, не заподозрив подвоха, сообщил незнакомцу указанный код, а затем обнаружил, что с его банковского счета была снята денежная сумма в размере 7 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф