Жительница Астрахани привезла в мордовскую колонию четыре мобильных телефона

Сотрудники одной из исправительных колоний Республики Мордовия предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Недавно в исправительную колонию №5 прибыла жительница Астрахани. Женщина приехала, чтобы навестить своего супруга, который был приговорен к 11 годам лишения свободы. В ходе личного досмотра гражданки сотрудники исправительного учреждения обнаружили и конфисковали четыре мобильных телефона, которые были спрятаны в тапочках.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su