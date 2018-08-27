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Жительница Астрахани привезла в мордовскую колонию четыре мобильных телефона

Жительница Астрахани привезла в мордовскую колонию четыре мобильных телефона

Сотрудники одной из исправительных колоний Республики Мордовия предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Недавно в исправительную колонию №5 прибыла жительница Астрахани. Женщина приехала, чтобы навестить своего супруга, который был приговорен к 11 годам лишения свободы. В ходе личного досмотра гражданки сотрудники исправительного учреждения обнаружили и конфисковали четыре мобильных телефона, которые были спрятаны в тапочках.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.  

 

 


Источник: 13.fsin.su