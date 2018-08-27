В Чамзинском районе были зафиксированы многочисленные нарушения земельного законодательства

В Чамзинском районе Республики Мордовия сотрудники Россельхознадзора зафиксировали многочисленные нарушения земельного законодательства.

В ходе осмотра земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые расположены на территории Большемаресевского, Маломаресевского, Медаевского и Сабур-Мачкасского сельских поселений, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали многочисленные нарушения земельного законодательства в виде зарастания угодий сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Причиной зарастания земельных участков является ненадлежащий уход.

В отношении собственников указанных участков в ближайшем будущем будут организованы внеплановые проверки.

Источник: ursn-rm.ru