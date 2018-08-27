В Чамзинском районе были зафиксированы многочисленные нарушения земельного законодательства

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В Чамзинском районе Республики Мордовия сотрудники Россельхознадзора зафиксировали многочисленные нарушения земельного законодательства.
В ходе осмотра земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые расположены на территории Большемаресевского, Маломаресевского, Медаевского и Сабур-Мачкасского сельских поселений, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали многочисленные нарушения земельного законодательства в виде зарастания угодий сорной и древесно-кустарниковой растительностью.
Причиной зарастания земельных участков является ненадлежащий уход.
В отношении собственников указанных участков в ближайшем будущем будут организованы внеплановые проверки.
Источник: ursn-rm.ru