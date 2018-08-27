Мордовии угрожает атмосферная засуха

Республике Мордовия угрожает атмосферная засуха.

В настоящее время регион находится в зоне действия антициклона, который принес тепло. До конца нынешней недели в дневное время суток воздух будет прогреваться до 30 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров будут опускаться до 10 градусов тепла. По информации метеорологов, осадков не будет.

Указанные погодные условия могут спровоцировать атмосферную засуху, которая приводит к почвенной засухе, негативно воздействующей на урожай.

Помимо этого, на территории Приволжского федерального округа сохраняется высокая пожарная опасность.

Источник: mordovmedia.ru