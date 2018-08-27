В Рузаевке пройдет выставка цветов

В Рузаевке будет проведена выставка цветов.

Указанное мероприятие пройдет 31 августа на площадке, расположенной возле здания районной администрации. Лучшие флористы района порадуют горожан прекрасными цветочными композициями.

Стоит отметить, что данная выставка проходит в Рузаевке впервые. Мероприятие посвящено Дню знаний.

Участником выставки может стать любой желающий. Специальная комиссия определит лучший букет, цветочную композицию и комнатное растение. В процессе оценивания будут учитываться такие характеристики, как соблюдение пропорций и сочетание красок. Кроме того, отдельное внимание будет уделено оригинальности идеи и уровню сложности икебаны.

По информации «Известий Мордовий».