Мордовские заключенные встретились с руководством регионального отдела УФСИН

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел День встречи руководства управления с осужденными.

В данном мероприятии приняли участие иеромонах Тихон (Федяшкин), врио начальника медико-санитарной части № 13 ФСИН России Оксана Лекова, представители общественности, а также начальники отделов и служб управления.

В рамках визита были посещены жилые помещения отрядов, медицинская часть, столовая, карантинное отделение, штрафной изолятор и производственные объекты.

Также представители руководства УФСИН РФ по Республике Мордовия ответили на вопросы заключенных, которые в большинстве случаев интересовались медицинским обслуживанием, депортацией и переводом для отбывания наказания по месту жительства.

Источник: 13.fsin.su