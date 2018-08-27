В Мордовии горит трава

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На территории Республики Мордовия продолжает гореть трава.
На минувших выходных на территории региона было зафиксировано 18 случаев возгорания травы. 26 августа мордовские пожарные одиннадцать раз тушили пал. 25 августа в регионе было зафиксировано семь аналогичных происшествий.
В большинстве случаев причиной указанных возгораний являются действия людей, которые сжигают траву и мусор.
Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия соблюдать меры предосторожности и не забывать про особый противопожарный режим, который действует в регионе.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Фото также предоставлено ведомством.
Источник: 13.mchs.gov.ru