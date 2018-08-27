В Мордовии горит трава

На территории Республики Мордовия продолжает гореть трава.

На минувших выходных на территории региона было зафиксировано 18 случаев возгорания травы. 26 августа мордовские пожарные одиннадцать раз тушили пал. 25 августа в регионе было зафиксировано семь аналогичных происшествий.

В большинстве случаев причиной указанных возгораний являются действия людей, которые сжигают траву и мусор.

Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия соблюдать меры предосторожности и не забывать про особый противопожарный режим, который действует в регионе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Фото также предоставлено ведомством.

Источник: 13.mchs.gov.ru