Мордовских пенсионеров учат оказывать медицинскую помощь

На территории Республики Мордовия реализуется благотворительный проект под названием «Золотой час».

Суть указанного проекта заключается в том, что в населенных пунктах, на территории которых нет фельдшерско-акушерских пунктов, пенсионеры обучаются оказывать первую доврачебную помощь. Специалисты рассказывают старикам о том, как распознать инфаркт или инсульт, ведь исход данных заболевания напрямую зависит от времени оказания помощи.

Пенсионерам были переданы комплекты с носилками, глюкометром, тонометром, набором универсальных шин и перевязочный материал. Кроме того, в этом году будут закуплены мобильные лечебно-диагностические комплексы на колесах.

По информации «Известий Мордовии».