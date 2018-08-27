В Торбеево реконструировали парк

В Торбеево был реконструирован парк.

На обустройство территории парка имени Максима Горького было потрачено 7 млн рублей. Данные денежные средства были выделены из районного бюджета.

На территории парка были проведены работы по монтажу современной системы освещения с шаровыми светильниками. Помимо этого, были проложены тротуары из брусчатки и сконструирована сценическая площадка. Также в парке были оборудованы специальные игровые поляны и установлены лавочки.

Теперь у жителей Торбеево и Торбеевского района есть новое место для спокойного отдыха.

По информации «Известий Мордовии».