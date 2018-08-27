Саранские полицейские провели рейды по местам торговли бахчевыми культурами

В Саранске сотрудники правоохранительных органов проверили места торговли бахчевыми культурами.

На проспекте 70 лет Октября стражами порядка была обнаружена торговая точка, установленная в несанкционированной зоне. Кроме того, у владельца данного объекта не было санитарной книжки и государственной регистрации в качестве ИП.

На улице Войнова был зафиксирован факт развозной торговли из кузова автомобиля марки ГАЗ. Продажа бахчевых культур имела место в необорудованной для этого зоне.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф