Более 2,5 тыс. мордовских подростков работали этим летом

Во время летних каникул в Республике Мордовия были временно трудоустроены более 2,5 тыс. подростков.

Временную работу этим летом получили жители Мордовии, возраст которых составляет от 14 до 18 лет. Центр занятости населения республики в процессе трудоустройства подростков взаимодействует с образовательными учреждениями, комиссиями по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав, а также другими органами системы профилактики.

Стоит отметить, что более 2,5 тыс. подростков были трудоустроены в июне и июле. В августе, по предварительным данным, временную работу получили около 800 несовершеннолетних жителей Мордовия.

По информации, опубликованной пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru