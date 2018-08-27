В Саранске стартовал футбольный турнир

В Саранске стартовал финальный турнир первенства РФ по футболу в зоне «Приволжье» среди юношей.

Указанные соревнования будут проходить в период с 27 августа по 2 сентября. Участниками состязания стали восемь команд, среди которых «Мордовии-2005», «Академия» (Самарская область), «РСДЮСШОР-Динамо» (Казань) «СШОР-Сокол» (Саратов), «Крылья Советов» (Самара), «Рубин» (Казань), «Олимпиец» (Нижний Новгород) и «Старт-Университет» (Ульяновск).

Возраст участников турнира составляет 12-13 лет.

По информации, которая была опубликована пресс-службой межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru