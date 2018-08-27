Футбольная команда «Мордовия» проиграла ФК «Чертаново» из Москвы

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:2 проиграла ФК «Чертаново» из Москвы.

Матч прошел 26 августа на саранском стадионе «Мордовия Арена». Поддержать любимые команды пришли более 24 тыс. зрителей.

Первый гол матча был забит на 40-й минуте. Мяч в ворота мордовской команды отправил игрок московского клуба Глушенков. Спустя три минуты ещё один гол на счет гостей записал Зиньковский. Единственный мяч в ворота московской команды на 75-й минуте отправил игрок «Мордовии» Обухов.

Кроме того, два футболиста мордовской команды и два игрока московского клуба получили желтые карточки.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru