Жительница Саранска нашла в кармане куртки умершего родственника фальшивую банкноту

В Саранске местная жительница обнаружила поддельную денежную купюру в куртке умершего родственника.

Недавно в полицию обратилась работница одного из банков Саранска. Гражданка сообщила, что в процессе проверки ветхой денежной купюры номиналом 100 долларов образца 1996 года рождения было установлено, что она является фальшивой.

Указанная купюра поступила от 28-летнего жителя Саранска. Мужчина сообщил, что получил данную купюру от своей матери, которая нашла её в кармане куртки умершего родственника.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф