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Новым капитаном хоккейной команды «Мордовия» стал Станислав Цицаров

Новым капитаном хоккейной команды «Мордовия» стал Станислав Цицаров

Новым капитаном хоккейной команды «Мордовия» стал Станислав Цицаров.

Предстоящий сезон для мордовской хоккейной команды начался с внутренних перестановок. Отныне капитаном будет защитник Станислав Цицаров. Помощниками нового капитана станут Дмитрий Саразов и Александр Брыкин.

Решение о смене капитана было принято командой путем голосования.

Главный тренер хоккейной команды «Мордовия» Юрий Воробьев сообщил, что во время проведения голосования было выдвинуто несколько кандидатов на пост капитана, которые в итоге набрали практически одинаковое количество голосов, но Станислав Цицаров с небольшим перевесом одержал победу.


Источник: hcmordovia.ru