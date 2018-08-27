Новым капитаном хоккейной команды «Мордовия» стал Станислав Цицаров.

Предстоящий сезон для мордовской хоккейной команды начался с внутренних перестановок. Отныне капитаном будет защитник Станислав Цицаров. Помощниками нового капитана станут Дмитрий Саразов и Александр Брыкин.

Решение о смене капитана было принято командой путем голосования.

Главный тренер хоккейной команды «Мордовия» Юрий Воробьев сообщил, что во время проведения голосования было выдвинуто несколько кандидатов на пост капитана, которые в итоге набрали практически одинаковое количество голосов, но Станислав Цицаров с небольшим перевесом одержал победу.

Источник: hcmordovia.ru